Bahrain Telecommunications Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bahrain Telecommunications Company gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,8 Millionen BHD, während im Vorjahreszeitraum 125,3 Millionen BHD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at