KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Die Golfstaaten Bahrain und Kuwait sind erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Flugabwehr Bahrains habe mehrere feindliche iranische Angriffe abgewehrt und die Geschosse zerstört, teilte das Generalkommando der Streitkräfte am Morgen mit. "Der Iran setzt seine feindlichen Handlungen durch feige Attacken auf das Königreich Bahrain fort", hieß es.

Am späten Dienstagabend hatte zudem das Militär des mit den USA verbündeten Landes Kuwait mitgeteilt, dass die Luftabwehr "Angriffe feindlicher Drohnen" aus dem Iran abwehre. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.

Zuletzt vermehrt Angriffe in der Region

Kurz zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus am Dienstag bestätigt und diesen als Vergeltungsschlag bezeichnet. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eigenen Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen, der unter anderem mit Gegenangriffen in der Region reagierte. US-Präsident Donald Trump hat zwar zuletzt immer wieder signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./hme/DP/mis