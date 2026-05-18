Baid Leasing Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baid Leasing Finance hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 255,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 221,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,15 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baid Leasing Finance 1,10 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Baid Leasing Finance im vergangenen Geschäftsjahr 991,88 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baid Leasing Finance 824,38 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at