Baid Leasing Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baid Leasing Finance hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 257,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at