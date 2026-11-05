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05.11.2026 06:31:28
Baid Leasing Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Baid Leasing Finance präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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