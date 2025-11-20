Baidu A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Baidu A veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,52 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 2,98 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Baidu A 34,06 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,51 Milliarden HKD umgesetzt worden.

