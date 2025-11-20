Baidu A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Baidu A hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Baidu A ein Ergebnis je Aktie von 2,74 CNY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,10 Prozent zurück. Hier wurden 31,17 Milliarden CNY gegenüber 33,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at