20.11.2025 06:31:29
Baidu A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Baidu A hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Baidu A ein Ergebnis je Aktie von 2,74 CNY vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,10 Prozent zurück. Hier wurden 31,17 Milliarden CNY gegenüber 33,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
