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20.05.2026 06:31:29
Baidu A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Baidu A hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,70 CNY je Aktie erzielt worden.
Baidu A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,08 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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