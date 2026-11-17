Baidu A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,63 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baidu A -4,520 HKD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent auf 35,84 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,06 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at