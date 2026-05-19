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19.05.2026 06:31:29
Baidu A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Baidu A hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,41 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 HKD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 36,19 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,70 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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