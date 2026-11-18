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18.11.2026 06:31:28
Baidu A präsentierte Quartalsergebnisse
Baidu A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Baidu A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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