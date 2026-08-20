Baidu A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Baidu A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,84 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Baidu A 2,54 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,33 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at