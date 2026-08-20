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20.08.2026 06:31:29
Baidu A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Baidu A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,74 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Baidu A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,06 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,30 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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