Baidu-Aktie verliert an der NASDAQ: Verzicht auf Übernahme von Joyy

Die Baidu -Tochter Moon SPV Ltd habe den mit Joyy geschlossenen Kaufvertrag gekündigt, da die Bedingungen für den Abschluss des Deals bis Ende 2023 "nicht vollständig erfüllt waren", teilte Baidu in einem Börsenprospekt mit. Zu den Bedingungen habe die Genehmigung der Regierungsbehörden gehört. Reuters hatte im Jahr 2021 berichtet, die chinesischen Kartellwächter würden die Übernahme wahrscheinlich nicht genehmigen. Die Regierung in Peking hat seit längerem die Regularien für Technologiewerte im Land verschärft. Die chinesische Joyy teilte derweil mit, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, um alle Optionen bezüglich der Stornierung des Deals zu prüfen.

Die Baidu-Aktie gab im NASDAQ-Handel am Dienstag 3,15 Prozent auf 115,34 US-Dollar nach.

Hongkong (Reuters)