Baidu gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Baidu hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 SGD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,51 Prozent zurück. Hier wurden 5,59 Milliarden SGD gegenüber 6,18 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at