Baidu legte Quartalsergebnis vor

Baidu präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 SGD erwirtschaftet worden.

Baidu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,89 Milliarden SGD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,88 Milliarden SGD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at