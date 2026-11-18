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18.11.2026 06:31:28
Baidu präsentierte Quartalsergebnisse
Baidu hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 SGD, nach -0,070 SGD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,85 Milliarden SGD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,59 Milliarden SGD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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