Baidu hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 SGD, nach -0,070 SGD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,85 Milliarden SGD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,59 Milliarden SGD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at