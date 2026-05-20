Baidu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Baidu lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 SGD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,91 Milliarden SGD – eine Minderung von 1,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,01 Milliarden SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at