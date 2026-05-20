Baiducom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baiducom lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Baiducom 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,63 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at