Baiducom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Baiducom präsentierte am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,63 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,36 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baiducom 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at