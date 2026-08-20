Baiducom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Baiducom hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Baiducom 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Baiducom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at