Baiducom präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber -4,630 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,91 Prozent auf 4,57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at