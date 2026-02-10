10.02.2026 06:31:29

Baiksan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baiksan hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 311,29 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Baiksan noch ein Gewinn pro Aktie von 758,00 KRW in den Büchern gestanden.

Baiksan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1723,37 KRW. Im letzten Jahr hatte Baiksan einen Gewinn von 2771,00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 504,92 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Baiksan einen Umsatz von 496,96 Milliarden KRW eingefahren.

