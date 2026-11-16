Baiksan präsentierte Quartalsergebnisse

Baiksan stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Baiksan vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 111,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 424,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,47 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at