Baiksan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baiksan hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 424,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Baiksan noch ein Gewinn pro Aktie von 625,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Baiksan im vergangenen Quartal 134,40 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baiksan 128,84 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at