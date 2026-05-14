Baiksan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Baiksan gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 638,00 KRW gegenüber 622,00 KRW im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 130,08 Milliarden KRW, gegenüber 134,18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at