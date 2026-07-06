Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.07.2026 06:00:23
Baillie Gifford pursues ‘voluntary exits’ under new strategy
Scheme for UK-based staff comes as firm refocuses on areas such as family offices and financial advisers in US and AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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