Baimtec Material A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Baimtec Material A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Baimtec Material A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 679,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 707,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at