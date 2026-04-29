Baimtec Material A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baimtec Material A lud am 26.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 658,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 652,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at