KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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03.07.2026 05:55:10
Bain, KKR, KV Asia shortlisted for Malaysia’s Avisena Healthcare stake sale as valuation hits US$368 million: sources
South-east Asia healthcare assets draw strong investor interest amid rising incomes and ageing populationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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