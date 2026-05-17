Bain Capital Specialty Finance Aktie
WKN DE: A2N9Y3 / ISIN: US05684B1070
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17.05.2026 06:00:12
Bain Capital closes largest Asia fund after raising $10.5bn
Buyout firm raised $2.1bn more from external investors than had been targetedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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