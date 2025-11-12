Bain Capital Specialty Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bain Capital Specialty Finance gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,54 Prozent auf 56,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at