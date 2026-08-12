Bain Capital Specialty Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bain Capital Specialty Finance hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Bain Capital Specialty Finance einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bain Capital Specialty Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,3 Millionen USD im Vergleich zu 73,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at