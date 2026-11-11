Bain Capital Specialty Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bain Capital Specialty Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 56,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at