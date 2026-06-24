Bain Capital Specialty Finance Aktie
WKN DE: A2N9Y3 / ISIN: US05684B1070
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24.06.2026 23:22:44
Bain Capital to buy majority stake in VW’s marine engine unit in €7.4bn deal
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