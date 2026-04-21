Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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21.04.2026 20:46:41
Baird Capital Caps New Private Equity Fund At $450 Million — And Turns Away Extra Demand
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