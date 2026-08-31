Baiyin Nonferrous Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Baiyin Nonferrous Group veröffentlichte am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Baiyin Nonferrous Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at