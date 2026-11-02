Baiyin Nonferrous Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baiyin Nonferrous Group hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,80 Prozent auf 31,40 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at