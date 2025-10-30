Baiyin Nonferrous Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Baiyin Nonferrous Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,08 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baiyin Nonferrous Group einen Umsatz von 16,45 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at