Baja-Beteiligung an KTM geht wie geplant an Pierer Mobility

Wie im heurigen Juli angekündigt bringt die indische Bajaj-Gruppe ihren Anteil an der KTM AG in die österreichische Pierer-Gruppe ein.

Heute wurden die entsprechenden Verträge unterzeichnet, teilte der Motorradkonzern in einer Aussendung mit. In einem ersten Schritt sei ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5 Prozent (von insgesamt rund 48 Prozent) an der KTM AG in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der PIERER Mobility AG) eingebracht worden.

Im Gegenzug wurde der Bajaj Auto International Holdings eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmaß von 49,9 Prozent gewährt. Dazu wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von 895 Mio. Beschlossen, das entspreche 49,9 Prozent des bestehenden Grundkapitals. Die Kapitalerhöhung werde vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt. Nach Durchführung dieser Transaktion erhöhe sich die Beteiligung der Pierer Mobility an der operativen KTM von derzeit rund 51,7 auf rund 98,2 Prozent. "Die Pierer-Gruppe wird weiterhin die alleinige Kontrolle über die Pierer Mobility AG behalten", hieß es in der Aussendung.

