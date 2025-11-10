Bajaj Auto: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bajaj Auto lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 49,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 157,35 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bajaj Auto einen Umsatz von 132,47 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 86,98 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 145,77 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at