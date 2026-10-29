Bajaj Auto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bajaj Auto gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 124,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 76,00 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 251,26 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Auto 157,35 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 116,66 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 196,92 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at