Bajaj Auto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bajaj Auto hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 115,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 79,20 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,33 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 216,89 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 104,56 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 171,73 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at