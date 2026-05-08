Bajaj Auto: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bajaj Auto hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 131,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,60 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 126,46 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,32 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 94,70 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 158,08 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 385,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 262,40 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 629,05 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 489,47 Milliarden INR im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 347,76 INR sowie einen Umsatz von 579,91 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at