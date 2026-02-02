|
Bajaj Auto stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bajaj Auto hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj Auto ein EPS von 78,70 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bajaj Auto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162,04 Milliarden INR im Vergleich zu 131,69 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 89,43 INR sowie einem Umsatz von 153,20 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
