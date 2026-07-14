|
14.07.2026 06:31:29
Bajaj: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bajaj hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 5,42 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj noch ein Gewinn pro Aktie von 2,77 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bajaj 3,42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.