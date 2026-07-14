Bajaj: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bajaj hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,42 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj noch ein Gewinn pro Aktie von 2,77 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bajaj 3,42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at