Bajaj Electricals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bajaj Electricals präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,95 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Electricals 2,89 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Bajaj Electricals mit einem Umsatz von insgesamt 10,51 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,52 Prozent verringert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,900 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 12,20 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at