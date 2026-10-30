Bajaj Electricals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bajaj Electricals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,26 INR. Im letzten Jahr hatte Bajaj Electricals einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,72 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,62 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at