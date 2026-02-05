|
05.02.2026
Bajaj Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bajaj Finance hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,40 INR gegenüber 6,85 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Bajaj Finance 212,15 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 180,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 9,80 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 139,73 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
