Bajaj Finance legte Quartalsergebnis vor

Bajaj Finance stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,07 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,24 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 139,67 Milliarden INR geschätzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 30,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,89 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 819,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 31,19 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 539,42 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at